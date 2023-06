Konzert in Düsseldorf Depeche Mode zwischen Himmel und Hölle

Es gibt in diesem Konzert einen Moment, da möchte man die Luft anhalten, damit er nie vergeht. Depeche Mode spielen „Never Let Me Down Again“, Dave Gahan hat seinen Gesangspart gerade beendet. Er übergibt das Lied an Martin Gore, und der schickt es zu den Sternen. „See the stars, they shine so bright“, singt er, und Gahan fordert das Publikum stumm auf, die Arme zu heben und hin und her zu schwenken.