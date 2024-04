Transfercoup in der Fußball-Landesliga Turu 80 schnappt sich Luzalunga vom Meister

Wer kommt, wer geht? Wer in den letzten Wochen etwas über die Personalplanungen von Turu 80 für die neue Saison wissen wollte, der musste sich in Geduld üben. Nach dem Rückzug eines größeren Sponsors und dem anschließenden öffentlichen Hilferuf des ersten Vorsitzenden Manuel Rey (die RP berichtete), traten die Verantwortlichen um den Trainer und sportlichen Leiter Francisco Carrasco an der Feuerbachstraße zunächst einmal etwas auf die Bremse. Doch nun hat es den Anschein, dass der Fuß vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Dilkrath wieder auf dem Gaspedal steht und in Oberbilk die Basis für ambitionierten Landesliga-Fußball gelegt ist.