Digitalisierung Auszeichnung für App der Stadtbibliotheken Düsseldorf

Seit Dezember gibt es eine App der Stadtbüchereien Düsseldorf. Diese erweitert das Erleben der Zentralbibliothek KAP1 mit Augmented-Reality-Elementen (dt. „erweiterte Realität“). In Kürze sollen weitere Funktionen mit hinzukommen. Nun wurde diese App mit dem Auggie Award in der Kategorie „Best Consumer App“ (dt. „Beste Verbraucher App) ausgezeichnet, wie die Stadt Düsseldorf mitteilt. Die Auggie Awards werden seit 2010 jährlich verliehen und gelten als die weltweit anerkannteste Auszeichung der Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Branche. Die Verleihung fand am 1. Juni auf der Augmented World Expo USA 2023 in Santa Clara, Kalifornien, statt.