Familienfest in Düsseldorf-Unterbilk Floraparkfest meldet sich nach Corona-Pause zurück

Sei es nun der Floragarten oder der Florapark, das spielt für Gerti Kobarg keine Rolle. Die Hauptsache ist doch, dass nach der coronabedingten Zwangspause in diesem Jahr wieder das Floraparkfest stattfinden kann. Kobarg gehört zum Organisationsteam und lädt Jung und Alt am Sonntag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr in den Park zwischen Bilker Allee und Bachstraße ein, um gemeinsam die 42. Auflage zu feiern (Eingang Bachstraße).