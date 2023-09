Versehrtenspiele von Prinz Harry Der Countdown für die Invictus Games in Düsseldorf läuft

Die Invictus Games sollen vom 9. bis zum 16. September nicht nur in und direkt an der Arena stattfinden, sondern auch auf den Messe-Parkplätzen. Der Planungsausschuss soll dafür diese Woche grünes Licht geben. Zudem werden die Vorbereitungen für die Versehrtenspiele jetzt immer konkreter. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat avisiert, an jedem Tag der Spiele nach Düsseldorf zu kommen, der Bundespräsident hat sich für den Abschlusstag angekündigt. Zudem werden Minister und teils auch Ministerpräsidenten der Teilnehmerländer bei den Spielen erwartet. Der Verteidigungsausschuss des Bundestags unter Leitung der Düsseldorfer Abgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) will sich am 12. Juni in Düsseldorf über den Stand der Vorbereitungen informieren.