S-Bahn Linie 6 Warum die S-Bahn so häufig ausfällt

Seitdem fährt die Bahn zwar wieder, wird aber auf verschiedenen Streckenabschnitten häufig durch Busse ersetzt. In den Mitteilungen der Deutschen Bahn werden stets unterschiedliche Begründungen – Gleisarbeiten, Brückenarbeiten, Stellwerksarbeiten – angegeben. „Es handelt sich tatsächlich um Einzelmaßnahmen“, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Arbeiten stünden nicht in einem Gesamtzusammenhang, vielmehr seien es turnusmäßige Instandhaltungsarbeiten. Oftmals werden diese Arbeiten nicht einmal auf Ratinger Stadtgebiet ausgeführt. „Bei bestimmten Maßnahmen in Düsseldorf oder Essen ist die S-6 in Ratingen mit betroffen“, so die Deutsche Bahn. Gelegentlich käme es auch zu Ausfällen aufgrund eines hohen Krankenstandes.