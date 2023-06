Empfang und Diskussion Robert Habeck zu Gast beim Ständehaus-Treff

Die Ex-Venetia Uasa Maisch hat mit einigem Erstaunen die Markierungen für die neuen Radfahrstreifen im Linksrheinischen an der Luegallee wahrgenommen, wie sie sagt. „Das und auch das Thema Anwohnerparken wird von vielen intensiv diskutiert.“ Der Mercedes-Benz-Manager Michael Eßerlebt in Niederkassel und fragt mit Blick auf die einspurige Luegallee: „Ist es das, was die Welt so braucht?“