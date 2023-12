Weihnachtsaktion in Meerbusch Sternsinger besuchen den Bürgermeister

Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar werden in allen 27 deutschen Bistümern wieder rund 300.000 Sternsinger von Tür zu Tür ziehen. Das Leitmotiv der diesjährigen Aktion lautet „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Beispielregion ist diesmal Amazonien, inhaltlich dreht sich alles um das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Im Amazonasgebiet, das sich über neun südamerikanische Länder erstreckt, wächst der weltweit größte zusammenhängende tropische Regenwald. Doch Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen gefährden die „grüne Lunge der Erde“ und zerstören die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung. Unter den Folgen leiden auch die Kleinsten. „Das diesjährige Schwerpunktthema bringt den Kindern und Jugendlichen sehr eindrucksvoll nahe, vor welchen Herausforderungen ihre Altersgenossen Jugendliche in Amazonien stehen und wie schwierig es für sie ist, ihren Alltag zu bewältigen“, erklärte Michael Berning, Pastor der katholischen Pfarrei St. Mauritius und Heilig Geist in Büderich. Der Besuch der Sternsinger sei nicht zuletzt auch für alte und einsame Menschen in Meerbusch ein Höhepunkt im Jahr und deshalb sehr wichtig.