Wird das Sparpaket wieder aufgeschnürt? Eine Ampel ohne Stehvermögen

Der Bundeskanzler hat kurz vor Ende des Jahres eine Art Machtwort gesprochen, indem er das Kabinett an diesem Mittwoch über die Details der Haushaltseinigung in Kenntnis setzte. Man kann das Kabinettspapier, in dem das Kanzleramt auflistet, worauf sich Olaf Scholz (SPD) vor einer Woche mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sowie FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner für den Bundeshaushalt 2024 geeinigt hat, nicht anders als so lesen: Seht her, auf diese Details haben wir uns festgelegt und dabei bleibt es auch. Schnürte die Ampel das geeinte Sparpaket dagegen doch noch einmal wieder auf, so würde das auch zeigen, dass der Kanzler die Fäden der Koalition nicht mehr in der Hand hält. Und dass die Fliehkräfte der Ampel größer werden.