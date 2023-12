Wettbewerb gestartet Nettetal schickt Fotografen in die Winterlandschaft

Auf Initiative der Fotoschule Nettetal ruft der Bereich Wirtschaft und Marketing der Stadt Nettetal in Kooperation mit der Fotoschule in diesem Winter wieder zu einem Fotowettbewerb auf. Das Thema lautet diesmal „Winterlandschaften in Nettetal“. Dies ist der zweite Wettbewerb dieser Art, beim ersten war es um die Seen in der Stadt gegangen. Die zweite Wettbewerbsauflage startet am Mittwoch, 20. Dezember. Danach haben Fotografen bis Mitte März 2024 Zeit, passende Motive vor die Linse zu holen. Gesucht werden die schönsten Landschaftsmotive rund um Nettetal.