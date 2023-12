Zum 75-jährigen Bestehen des Staates Israel Grüne pflanzen 75 Bäume für Israel

Anlässlich des 75. Jahrestages der Staatsgründung Israels wird die grüne Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws einen Baum im Garten der Villa Merländer pflanzen. Schauws nimmt damit an einem Projekt teil, das die israelische Botschaft in Berlin mit der Bundespartei der Grünen ausrichtet. Bundestagsabgeordnete der Grünen werden demnach 75 vom Jüdischen Nationalfonds KKL bereitgestellte Bäume in ihren Wahlkreisen pflanzen. Auftakt des Projekts war in Berlin: Dort haben Israels Botschafter Ron Prosor und der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour auf dem Gelände der Heinrich-Böll-Stiftung einen Baum gepflanzt. Nouripour kündigte an, dass seine Partei im Gegenzug 75 Bäume im Wald der deutschen Länder in der Nähe der israelischen Stadt Beer Sheva pflanzen werde. Nouripour nannte die Staatsgründung Israels ein Wunder und einen Grund zum Feiern.