Bauarbeiten und Brücken-Sanierungen : Auf diesen NRW-Autobahnen droht 2020 der meiste Stau

Düsseldorf Auch 2020 droht in NRW viel Stau: Brücken-Sanierungen und -Neubauten sind der Hauptgrund dafür. Wo es Pendler am härtesten trifft, hat Straßen.NRW berechnet.

Die Verkehrszentrale des Landesbetriebs Straßen.NRW in Leverkusen hat für die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf die Baustellen mit dem höchsten Staurisiko an den neuralgischen Anschlussstellen (AS), Autobahnkreuzen (AK) und -dreiecken (AD) errechnet. Hier die Top 10 für 2019: