Grüner Welpe, entflohene Kobra, gepfändeter Mops : Diese Tiere machten 2019 Schlagzeilen in NRW

Düsseldorf Das grüne Hundebaby Mojito, der gepfändete Mops Edda oder die lange Kobra-Suche in Herne. Tiere haben auch 2019 wieder dazu beigetragen, die oft betrüblichen Nachrichten in der Region etwas aufzulockern.

Edda ist eines von vielen Tieren, die es 2019 in die Schlagzeilen geschafft haben. Wir haben die schönsten Geschichten herausgesucht und erinnern unter anderem an den Bullen Billy, den ein junges Mädchen aus Solingen vor dem Schlachter rettete, an ein Eichhörnchen, das in Dortmund in einem Gullydeckel stecken blieb oder an das Hundebaby, das mit grünem Fell auf die Welt kam.