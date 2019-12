Arbeitskampf der Flugbegleiter : Streik bei Germanwings hat begonnen - Dutzende Flugausfälle in NRW

Düsseldorf/Köln/Dortmund Kurzzeitig hatte es so ausgesehen, als bliebe den Germanwings-Kunden ein Streik erspart - doch die Arbeitnehmerseite lenkte nicht ein. Bis einschließlich Neujahr fallen bundesweit rund 180 Flüge aus, besonders der Flughafen Köln/Bonn ist betroffen.

In der Nacht zum Montag hat der dreitägige Streik der Germanwings-Flugbegleiter an mehreren deutschen Flughäfen begonnen. Das bestätigte der Sprecher der Kabinengewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies. Infolge des Ausstands, der bis einschließlich Neujahr dauern soll, fallen bundesweit rund 180 Flüge aus, wie aus einer Übersicht auf der Internetseite von Eurowings hervorgeht, die das Unternehmen laufend aktualisiert. Germanwings führt ihre Flüge für Eurowings aus.

Auch Reisende in Nordrhein-Westfalen müssen sich in auf Einschränkungen einstellen. Am Flughafen Köln-Bonn sind für die kommenden drei Tage insgesamt 78 Starts und Landungen gestrichen worden, davon 26 bereits am Montag. Betroffen seien hauptsächlich Inlandsflüge sowie Verbindungen nach Wien und Zürich, sagte eine Flughafensprecherin am Montagmorgen. „Da die Fluggäste vorher informiert wurden, rechnen wir heute aber mit normalem, ruhigem Betrieb.“