Wölfin Gloria in Hünxe im Wald. Tierschützer freuen sich über die Wölfin, Tierhalter hinggegen haben Angst um ihre Schafe. Im September entscheidet das NRW-Umweltministerium: Gloria ist kein Problemwolf und darf nicht getötet werden.

Gloria ist einer von drei Wölfen, die sich seit Oktober 2018 in Nordrhein-Westfalen angesiedelt haben. Ihre Gebiete liegen bei Schermbeck am Niederrhein, in der Senne bei Bielefeld und in der Eifel an der Grenze zu Belgien.