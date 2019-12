Rauchwolke kilometerweit zu sehen : Großbrand bei Autozulieferer Mühlhoff in Uedem

Foto: RPO/Guido Schulmann 9 Bilder Feuer beim Automobilzulieferer Mühlhoff in Uedem.

Uedem Beim Uedemer Automobilzulieferer Mühlhoff ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Anwohner werden gebeten, in den Häusern und Wohnungen zu bleiben. Die Feuerwehr ist vor Ort. Zur Ursache ist noch nichts bekannt.

Die Firma Mühlhoff in Uedem brennt. Das bestätigt die Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst des Kreises Kleve auf Anfrage unserer Redaktion am Sonntag (29. Dezember). Seit etwa 8 Uhr sind die Einsatzkräfte vor Ort. Um 8.49 Uhr ist zudem folgende Warnung über die App „Nina“ herausgegangen: „In Uedem an der Mühlhoffstraße ist es durch ein Feuer zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Anwohner werden aufgefordert in den Häusern und Wohnungen zu bleiben.“

Die Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. Wie viele Feuerwehrmänner insgesamt im Einsatz sind, kann die Leitstelle derzeit noch nicht sagen.

Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Dieses Bild stammt aus Keppeln. Foto: cbr

Vor Ort sind auf jeden Fall die Löschzüge aus Uedem, Keppeln und Uedemerbruch. Das bestätigt ein Mitarbeiter der Firma Mühlhoff auf Anfrage unserer Redaktion. Er war bereits um kurz nach 8 Uhr vor Ort und hat das Ausmaß des Feuers gesehen. „Das sieht nicht gut aus, an beiden Seiten des Betriebsgelände brennt es.“ Er meint das „neue“ Presswerk 2 Richtung Goch und das alte Büro- und Verwaltungsgebäude Richtung Uedem. Herz und Niere sozusagen. „Das sieht nach Brandstiftung aus“, sagt der Mitarbeiter. Die Feuerwehr kann indes noch nichts zur Ursache sagen, sie löscht derzeit noch das Feuer. Vor allem das Presswerk 2 steht noch in Flammen. Mittlerweile ist sogar von vier Brandherden die Rede. Das bestätigt auch die Feuerwehr Uedem, die Unterstützung aus allen benachbarten Städten und Gemeinden bekommt. So sind die Wehren aus Goch, Kalkar, Weeze und Kleve vor Ort. Bürgermeister Rainer Weber ist ebenfalls zur Stelle. Er spricht von einem „traurigen Tag für Uedem“.