Bauen in Düsseldorf : Wohnen am Standort der alten Unfallkasse

Das Gebäude der Unfallkasse steht seit längerem leer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Entstehen sollen mehrere Neubauten. Zur Straße hin könnte eine neue Stadtteilbücherei entstehen. 20 satzungsgeschützte Bäume müssten für das Bauvorhaben gefällt werden.

Die Unfallkasse NRW an der Heyestraße zählte lange noch zu den größten Arbeitgebern im Gerresheimer Süden. Umso erschrockener waren die ohnehin stark gebeutelten Geschäftsleute und Gastronomen, als auch die Unfallkasse vor drei Jahren die Heyestraße mit annähernd 300 Mitarbeitern verließ, an der Moskauer Straße wurden die Standorte Gerresheim und Mörsenbroich in einem Neubau zentriert. Seitdem steht das Bürogebäude an der Heyestraße 99 leer.

In der Sitzung der Bezirksvertretung 7 am heutigen Dienstag (22. März, 17 Uhr, Gymnasium Am Poth) wird jetzt vorgestellt, was mit dem Grundstück geplant ist. Ein Investor hat eine Bauvoranfrage für den Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage sowie den Umbau von Gewerbebauten zu Wohneinheiten gestellt. Die Hürden für den Projektentwickler sind nicht sonderlich hoch, da für das Grundstück kein Bebauungsplan vorliegt, sich das Neubauvorhaben demnach lediglich in die unmittelbare Umgebung einpassen muss.