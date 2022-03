Tag der Kriminalitätsopfer : Mehr Straftäter in NRW wegen Gewalt an Kindern verurteilt

Mehr Straftäter in NRW wegen Gewalt an Kindern verurteilt

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Straftäter, die wegen Gewalt an Kindern verurteilt wurden, gestiegen (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Straftäter, die wegen Gewalt an Kindern verurteilt wurden, gestiegen. Gegen 460 von ihnen verhängte die Justiz 2020 rechtskräftige Urteile. Das sind 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wie die Statistiker des Landesamtes (IT.NRW) errechneten, waren im Jahr 2020 insgesamt 460 Straftäter wegen Gewalt an mindestens 652 Kindern unter 14 Jahren rechtskräftig verurteilt worden. Dies seien 18 Straftäter beziehungsweise 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr mit 442 Verurteilten, teilten die Statistiker am Montag in Düsseldorf zum Tag der Kriminalitätsopfer am 22. März mit.