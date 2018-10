Düsseldorf-Podcast Rheinpegel: Taxifahrer bedrohen Uber-Fahrer, 1000 Bäume für Düsseldorf

Im "Rheinpegel"-Podcast sprechen wir über alles, was Düsseldorf in dieser Woche bewegt hat - und schauen auf die nächste Woche. Foto: Phil Ninh

Düsseldorf Jede Woche sprechen wir über Wichtiges, Witziges und Weltbewegendes aus Düsseldorf. Folge 25: Die Taxifahrer in Düsseldorf sind sauer auf Uber. Erst gab es eine Demo – jetzt scheinen einige zu Mitteln gegriffen haben, die vielleicht nicht ganz legal sind.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Den Podcast können Sie auch direkt über Ihr Podcast-Programm hören. Suchen Sie einfach „Rheinpegel“ über die Suchfunktion Ihrer App. Oder Sie fügen die URL https://podcasts.rp-online.de/rheinpegel/feed/podcast/ manuell zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Dazu wählen Sie in Ihrer App die Option „Feed-URL hinzufügen“. (In der vorinstallierten „Podcasts“-App auf dem iPhone gibt es diese Option leider nicht.) Den Rheinpegel finden Sie außerdem bei Spotify. Dort suchen Sie einfach nach „Rheinpegel“ und finden das Format dann unter „Podcasts“ in den Suchergebnissen.