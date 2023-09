Beste Werbekampagne 2023 Audiopreis für RP-Podcast „Rheinpegel“

In ihrer Begründung lobte die Jury die Kampagne für die Sprachenlern-App Babbel als „intelligent, zurücknehmend und dadurch überzeugend“. Podcast-Hosts Helene Pawlitzki und Arne Lieb hatten über drei Wochen mit Babbel Polnisch gelernt und die Hörerinnen und Hörer des „Rheinpegels“ an ihrer Erfahrung teilhaben lassen. „Ein didaktisch wunderbar gelungenes und aufbereitetes Beispiel für eine zielgruppengenaue Ansprache“, heißt es in der Begründung der Jury.