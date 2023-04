Umfrage Ein Düsseldorf-Podcast, für Sie maßgeschneidert

Eine Stadt, zwei Hosts, drei Themen – das war bislang das Rezept für fast jede Episode des RP-Podcasts “Rheinpegel”. Jede Woche sprachen Arne Lieb und Helene Pawlitzki über das, was die Stadt bewegt: Was bringt die Umweltspur? Wie schmecken die Fünf-Euro-Zimtschnecken aus der Altstadt? Warum geht’s nicht voran mit dem Neubau des Opernhauses? Und was sind die Highlights auf der Rheinkirmes?