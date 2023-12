Handballerinnen empfangen Slowakei DHB-Frauen bestreiten Heimauftakt 2024 in Düsseldorf

Die nächsten Schritte der Frauen-Nationalmannschaft in Richtung Handball-Europameisterschaft 2024 stehen fest: Die DHB-Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch bestreitet ihr kommendes Heimspiel in den EM-Qualifikationsspielen gegen die Slowakei in Düsseldorf. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag bekannt.