Neues im NRW-Forum Das Museum als Phantasialand

Wir leben in bewegten Zeiten. War der Besuch einer Museumspräsentation einst notwendig mit dem Verlassen der eigenen vier Wände verbunden, so kann man heute immer öfter am heimischen Computer in die schöne neue Ausstellungswelt eintauchen. Zu den Vorreitern dieser Entwicklung gehört das NRW-Forum Düsseldorf – dessen Leiter, Alain Bieber, zählt zu den gewandtesten Surfern auf der angesagten digitalen Welle. 2020 organisierte das NRW-Forum die weltweit erste Biennale für „Augmented Reality“, eine computergestützte Erweiterung der Wirklichkeit. Jetzt positioniert sich Bieber einmal mehr an der Spitze des Zeitgeistes: Mit dem interaktiven Erlebnisraum wwwforum wagt das NRW-Forum „als eine der ersten Kunstinstitutionen den Schritt ins Metaversum“, wie es in der Pressemitteilung heißt.