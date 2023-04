Polizeieinsatz in Düsseldorf-Unterbilk Spezialeinheit überwältigt psychisch kranke Frau in Wohnung

Eine Randaliererin in einer Wohnung in Düsseldorf-Unterbilk hat am Dienstagmorgen für einen mehrstündigen Einsatz der Polizei gesorgt. Die Frau hatte sich in ihrer Wohnung verbarrikadiert und damit gedroht, aus dem Fenster zu springen. Schließlich konnten Spezialeinheiten sie überwältigen. Bei dem Zugriff kam niemand zu Schaden.