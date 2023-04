Schlaglöcher in Düsseldorf Anwohner kritisiert schlechten Straßenzustand in Benrath

Der Zustand zweier Straßen in Benrath ist für einen Anwohner unverständlich. In der Einsiedelstraße, nahe der Grundschule, gebe es ein acht Zentimeter tiefes Schlagloch, berichtete Anwohner Andreas Beckmann vergangene Woche. Seit fast acht Jahren lebt er dort, in der Zeit sei nichts passiert. „Das ist dort wie ein Flickenteppich. Die Löcher werden zugeschüttet und durch den Frost im Winter reißen sie wieder auf.“ In der angrenzenden Steinhauerstraße reihe sich ein Schlagloch an das nächste. Vor allem für Kinder sieht er die Sicherheit gefährdet, wenn diese mit dem Fahrrad in einem Schlagloch hängen blieben. Beckmann würde sich wünschen, dass die Stadt die Straßen richtig ausbaut, und nicht nur bedarfsweise verfüllt.