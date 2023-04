Düsseldorf Trinkbare Schätze auf der Whisky-Fair in der Classic-Remise

So war es eine zweitägige Destillat-Ausstellung mit Verkostungen für Whisky-Trinker. Zwar waren auch einige Standard-Abfüllungen bekannter Whisky-Destillerien in der Verkostung, doch überwiegend gab es an den 40 Messeständen Geheimtipps, Einzelfass-Abfüllungen und Newcomer aus aller Welt im Angebot. So wie beim Stand von Marquaß. 34 Getränke konnten verkostet werden. Darunter einige Destillate von Adelphi, zu der auch die Ardnamurchan Destille zählt. Der Dortmunder Eckhard Möx musste aber auf einen Ben Rinnes ausweichen, weil „sein“ Adelphi bereits ausverkauft war. „Ich kaufe selten etwas auf Messen. Lieber bei Händlern vor Ort, Im Internet gar nicht. Ich brauche das Einkaufserlebnis“, stellt Möx fest. „Es macht einfach Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten.“ Der 14 Jahre alte Ben Rinnes mundete so gut, dass eine Flasche den Besitzer wechselte und jetzt eine von mehr als 520 verschiedenen „Bottles“ in seiner Sammlung wurde.