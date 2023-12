Was geplant ist So bereitet Allofs die „Transferoffensive“ bei Fortuna vor

Im Sommer dieses Jahres passierte erst einmal lange nichts. Und als alles ganz schnell gehen musste, ist das große Chaos ausgebrochen. So stand Fortuna am Ende mit ziemlich leeren Händen da. Für das Drumherum beim gescheiterten Transfer von Simon Zoller hatte sich Sportvorstand Klaus Allofs auf der Jahreshauptversammlung sogar bei den Mitgliedern entschuldigt. Tenor: „So etwas darf, so etwas wird nicht mehr vorkommen. Wir haben daraus gelernt.“