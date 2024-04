Gericht bestätigt Urteil endgültig Düsseldorfer Traditions-Großmarkt nach 86 Jahren vor dem Aus

Düsseldorf/Leipzig · Am Bundesverwaltungsgericht ging der Rechtsstreit zwischen der Stadt und einem Händler des Düsseldorfer Großmarktes in die letzte Instanz. Jetzt ist klar, der Markt an der Ulmenstraße steht vor dem Aus.

26.04.2024 , 13:12 Uhr

Der Vorstand der Genossenschaft der Großmarkthändler nimmt das Urteil gelassen entgegen. Plan B ist bereits weit gereift. Foto: Bretz, Andreas (abr)