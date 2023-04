Von der Gründung bis zur Auflösung Der Zyklus der Vereine

So war es auch bei Gamgami selbst, die heute Dozentin an der Hochschule Bochum ist, und bei el Idrissi, einer promovierten Verfassungsrechtlerin. Deshalb sei das Wort „Opfer“ Teil des zukünftigen Vereinsnamens. Um einen eingetragenen Verein zu gründen, sind sieben Mitglieder erforderlich. Diese haben Gamgami und el Idrissi schnell zusammenbekommen. „Unser Anliegen ist gesellschaftsrelevant“, so Gamgami. Zukünftig wollen die beiden Frauen nicht nur Antirassismus- und Stärkungsarbeit leisten, sondern auch dabei helfen, Antidiskriminierungsrichtlinien in Unternehmen umzusetzen. Regelmäßig soll es Veranstaltungen zum Thema geben – ein erste fand im Februar im Zakk statt. Die Satzung, die zur Vereinsgründung nötig ist, sei schon erstellt. Jetzt müssen die Unterlagen noch beim Finanzamt eingereicht werden. Ein eingetragener Verein habe einen offizielleren Charakter als eine Initiative, so Gamgami.