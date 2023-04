Flamenco-Festival in Düsseldorf

Auch Carmen Muños stellt eine deutsche Erstaufführung vor. „Bailes de bistéricas“ steht am Freitag, 7. April, ab 20 Uhr, auf dem Spielplan. Muños gilt innerhalb der internationalen Flamenco-Szene als vielversprechende Entdeckung. In ihrem aktuellen Stück schlüpft sie in die Rollen historischer Tänzerinnen wie Fanny Elsler, Carmen Mora, Manuela Vargas und La Chana, die sie imaginär auf der Bühne zusammentreffen lässt.