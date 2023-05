Podcast-Aufzeichnung am Stadtstrand Urban Art in Düsseldorf - unser Thema bei Rheinpegel LIVE

Streetart oder richtiger: Urban Art ist das Thema bei Rheinpegel LIVE am Montag, 22. Mai. Und Sie können dabei sein. Wir zeichnen diese Episode live am Kunst- und Kulturstrand am Tonhallenufer auf, direkt an der Oberkasseler Brücke, unweit von Tonhalle und NRW-Forum. Genießen Sie den Sonnenuntergang am Rheinufer, nehmen Sie ein kühles Getränk, bringen Sie sich ein Picknick mit – und lauschen Sie unserem Live-Podcast.