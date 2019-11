Skispringen-Telegramm 2019/20 : Eisenbichler führt Aufgebot bei Weltcupauftakt an

Markus Eisenbichler. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Klingenthal Die deutschen Skispringer kämpfen wieder mit den Top-Nationen um die Titel in Gesamtweltcup und Disziplinen-Wertung. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) führt das deutsche Aufgebot für den Weltcupauftakt am Wochenende in Wisla an. In Polen stehen am Samstag (16.00 Uhr) ein Teamspringen sowie am Sonntag (11.30/jeweils ZDF) ein Einzelwettbewerb auf dem Programm. Neben Eisenbichler gehören Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden) und Constantin Schmid (Oberaudorf) zur deutschen Mannschaft.

"Vor allem im Frühjahr und im Sommer konnte ich mir eine gute Grundlage im Training schaffen. In den letzten Wochen musste ich aufgrund von Kniebeschwerden etwas kürzer treten. Auch im Rücken hat es gezwickt", sagte Eisenbichler, der bei der WM in Seefeld mit dreimal Gold dekoriert worden war.

Beides habe er mittlerweile in den Griff bekommen. "Im Sommer habe ich speziell am Absprung gefeilt, um in der ersten Phase stabiler zu sein und dann meine Stärken im Flug ausspielen zu können. Mit den Ergebnissen bin ich ganz zufrieden", so "Eisei" weiter.

Die Springer des Deutschen Skiverbandes (DSV) befinden sich bereits seit Sonntag in Polen und trainieren drei Tage in Zakopane. Am Donnerstag erfolgt der Transfer nach Wisla.

+++++18. Oktober++++

Youngster Lisso fällt die gesamte Saison aus

Foto: dpa, ade fdt 23 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2019/20.

Der 19 Jahre alte Justin Lisso wird für die gesamte Saison ausfallen, wie der Youngster am Montag selbst bei Instagram schrieb. Er hatte sich vergangene Woche bei einem Trainingssprung einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Die OP sei nun gut verlaufen, schrieb Lisso. Die DSV-Adler müssen bereits langfristig auf Olympiasieger Andreas Wellinger und David Siegel (beide Kreuzbandriss) verzichten. Auch der langjährige Top-Springer Severin Freund ist zum Saisonstart in Wisla noch nicht dabei.

+++++18. Oktober++++

Geiger und Seyfarth gewinnen nationale Meistertitel

Karl Geiger und Juliane Seyfarth sind deutsche Meister im Skispringen. Der 26 Jahre alte Oberstdorfer und die 29-Jährige aus Eisenach setzten sich am Freitagabend bei den Titelkämpfen auf der Großschanze in Klingenthal durch. Geiger sprang 144 und 137,5 Meter und gewann damit deutlich vor dem dreifachen Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler (137 und 129 Meter) sowie Richard Freitag (130 und 132 Meter). Starker Regen hatte den Wettkampf beeinträchtigt und verzögert.

Bei den Damen sprang Team-Weltmeisterin Seyfarth 129,5 und 124,5 Meter und landete damit deutlich vor Spitzenspringerin Katharina Althaus. Agnes Reisch belegte den dritten Platz. Der Weltcup-Winter der Skispringer beginnt Mitte November im polnischen Wisla. Die Frauen starten Anfang Dezember in Lillehammer.

(red/dpa)