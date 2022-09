London, München, Frankfurt : Das müssen Sie über die internationalen Spiele der NFL wissen

Die NFL trägt in diesem Jahr ein Spiel in München aus. Foto: dpa/Matt Rourke

Düsseldorf Seit einigen Jahren finden Spiele der amerikanischen NFL außerhalb der USA statt. In diesem Jahr ist das erste Spiel in Deutschland. Wir erklären Ihnen was Sie zur NFL International Series wissen müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das erste offizielle Spiel der NFL International Series fand 2005 in Mexiko statt. Über 103.000 Zuschauer sahen sich damals das Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Arizona Cardinals im Aztekenstadion an. Seitdem sind die Spiele außerhalb der USA ein voller Erfolg für die Liga. Volle Stadien und gestiegenes internationales Interesse sind die Folgen der – meist in London ausgetragenen – Spiele.

Seit wann und warum trägt die NFL Spiele in anderen Ländern aus?

Von 1986 bis 2005 veranstaltete die NFL Vorbereitungsspiele in Berlin, London, Kanada, Japan und Mexiko-Stadt. Damals unter dem Namen „American Bowl“. Nebenbei lief ab 1992 die NFL Europe, die jedoch 2007 eingestellt wurde. Seitdem Rodger Goodell die Führung der Liga übernommen hat, gibt es die NFL International Series auch in Europa. Mit Ausnahme der Corona-Saison 2020 wurden seitdem immer mehr Spiele in Europa ausgetragen, die bis 2022 noch alle in London stattfanden. In diesem Jahr gibt es insgesamt fünf Spiele außerhalb der USA. Drei davon in London, eins in Mexiko und eins in München.

Seit wann gibt es NFL-Spiele in Deutschland?

2022 findet das erste NFL-Spiel in Deutschland statt. Am 13. November stehen sich die Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers in der Münchener Allianz Arena entgegen.

Gibt es auch 2023 NFL-Spiele in Deutschland?

Bis 2025 findet pro Saison ein Spiel in Deutschland statt. Im nächsten Jahr wird im Deutsche Bank Park in Frankfurt gespielt. Sollte der Andrang auf die Spiele in Deutschland weiter so hoch bleiben, sollte einer Verlängerung des Vertrags nichts im Wege stehen.

Warum spielen die Seahawks und die Buccaneers in München?

Beide Teams haben viele Anhänger in Deutschland, es gibt sogar Fanclubs in Deutschland. Die Seahawks gelten spätestens seit den Erfolgen vor einigen Jahren als absolutes Lieblingsteam vieler Football-Fans in Deutschland.

Foto: AP/Mark LoMoglio 14 Bilder Auf diese NFL-Spieler lohnt es sich zu achten

Auch der Hype um die Buccaneers begründet sich auf viele Erfolg in der Vergangenheit – und die mit Star-Quarterback Tom Brady.

Mehr Infos zu den Tampa Bay Buccaneers gibt es hier.

Mehr Infos zu den Seattle Seahawks gibt es hier.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Welche NFL-Teams spielen bei den internationalen Spielen in London, München und Mexiko?

Ab 2022 gilt die neue Regelung, nach der jedes Team der NFL mindestens einmal alle acht Jahre international spielen muss. Die Spiele in dieser Saison lauten:

2. Oktober: Minnesota Vikings - New Orleans Saints (London)

9. Oktober: New York Giants - Green Bay Packers (London)

30. Oktober: Denver Broncos - Jacksonville Jaguars (London)

13. November: Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers (München)

21. November: San Francisco 49ers - Arizona Cardinals (Mexiko-Stadt)

Welche Spiele laufen in London in welchen Stadien?

Die ersten beiden Spiele am 2. und 9. Oktober finden im Tottenham Hotspur Stadium statt. Das dritte Spiel am 30. Oktober wird im Wembley-Stadion ausgetragen.

Gibt es noch Tickets für das NFL-Spiel in Deutschland?

Über 700.000 Menschen haben versucht, Karten für das Spektakel zu bekommen. Mittlerweile gibt es deswegen nur noch Tickets bei Online-Plattformen, die sich auf den Weiterverkauf von solchen Karten spezialisiert haben. Die teuersten Karten gehen aktuell für über 4000 Euro auf dem Schwarzmarkt weg. Die Veranstalter verweisen allerdings darauf, dass die Eintrittskarten erst kurz vor dem Spiel zugestellt werden. Vom Kauf der Eintrittskarten über Drittportale wird dringend abgeraten.

Wo werden die Spiele der NFL im TV übertragen?

Die NFL bleibt weiter das sportliche Aushängeschild der Sender ProSieben Maxx und ProSieben. Die Fernsehsender übertragen an jedem Spieltag in der Regular Season mindestens zwei Spiele live, außerdem das Eröffnungsspiel und am Thanksgiving-Donnerstag das traditionelle Heimspiel der Dallas Cowboys. Zudem werden alle Play-off-Spiele, der Pro Bowl und der Super Bowl gezeigt. Die Übertragung beginnt sonntags um 18.30 Uhr mit einem Football Magazin. Im Anschluss bekommen die Football-Fans ab 19 Uhr und ab 22.05 oder 22.25 Uhr je ein Spiel in kompletter Länge zu sehen.

Die Übertragung des NFL-Spiels in Deutschland wird umfangreicher und aufwendiger gestaltet, als die eines „normalen“ Spiels.

Wo werden die Spiele der NFL gestreamt?

Auf ran.de wird ein weiteres Spiel am Sonntagabend live übertragen. Der Streaminganbieter Dazn überträgt die Spiele in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Sonntag auf Montag und Montag auf Dienstag. Hinzu kommen 17 Einzelspiele zur frühen Kick-Off-Zeit am Sonntag, alle Play-off-Spiele und der Super Bowl. Die Spiele sind außerdem im Re-live verfügbar. In der Regular Season zeigt Dazn zudem jeden Sonntagabend ab 19 Uhr die NFL RedZone. Kostenpunkt: monatlich 29,99 Euro oder 274,99 Euro jährlich. Alles gebündelt gibt es im NFL Game Pass zu sehen.

Was muss ich über das Stadion in München wissen?

Die Allianz Arena in München ist mit über 75.000 Plätzen eins der größten Stadien Deutschlands. Normalerweise trägt hier der FC Bayern München seine Heimspiele aus. Bayern München hat eine exklusive Zusammenarbeit mit dem NFL-Team der Kansas City Chiefs, deshalb war auch lange ein Spiel von ihnen in Deutschland im Gespräch.

(hütn)