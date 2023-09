Saison 2023 Auf diese NFL-Spieler lohnt es sich zu achten

Javon Hargrave (Defensive Tackle, San Francisco 49ers)

Seit er 2016 von den Pittsburgh Steelers in der dritten Runde des Drafts ausgewählt wurde, hat sich Hargrave immer weiter gesteigert. 2020 bekam er dafür bei den Philadelphia Eagles schon einen lukrativen Vertrag, doch nachdem er 2022 nochmal ein überragendes Jahr hatte, unterschrieb er nun bei den San Francisco 49ers für 84 Millionen Dollar über vier Jahre, knapp die Hälfte des Geldes ist garantiert. Es war der teuerste Vertrag eines Defensivspielers in der diesjährigen Free Agency. In Philadelphia war Hargrave in einer starken Defensive Line einer der Garanten für den Einzug in den Super Bowl, in San Francisco soll er nun ähnlich abliefern. Die schon starke Defense wurde nochmal aufgewertet und könnte viele Offensive Lines zur Verzweiflung bringen.