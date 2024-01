Dominante Werkself Bayer lehrt seine Gegner das Mauern

Die Nullnummer gegen Mönchengladbach ist ein Dämpfer für die Werkself im Kampf um die Meisterschaft, aber: „Das wirft uns nicht aus der Bahn“, betont Granit Xhaka. „Trotz der tiefen Staffelung von Gladbach haben wir unsere Chancen bekommen. Das zeigt, wie groß der Respekt der anderen Teams mittlerweile ist.“ Nadiem Amiri sah es ähnlich: „Es hat was zu heißen, dass Borussia Mönchengladbach so gegen uns spielt, sich direkt hinten reinstellt und die kompletten 90 Minuten hinten steht.“ Die Profis der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso sehen das Mauern der Gegner also als Kompliment.