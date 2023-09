Übertragung der Spiele Hier können Sie die NFL live im TV und Stream sehen

Der Online-Streamingdienst Dazn bietet pro Woche fünf Partien an: Alle nach deutscher Zeit nächtlichen Prime-Time-Spiele am Donnerstag, Sonntag und Montag sowie je eine Begegnung am Sonntag um 19 Uhr und 22.25 Uhr. Zudem gibt es das Format „Endzn“, eine Konferenzschaltung aller Spiele mit deutschem Kommentar. Dazn bietet auch die „Redzone“ an, die Original-Konferenz in englischer Sprache. Die Play-offs und der Super Bowl laufen ebenfalls auf Dazn.