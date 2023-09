Bitteres Debüt Quarterback Rodgers fällt gesamte Saison aus

New York · Wie erwartet haben sich die schlimmsten Vorahnungen in Bezug auf die Verletzung von Aaron Rodgers bestätigt: Der Quarterback der New York Jets wird die gesamte Saison verpassen.

12.09.2023, 17:45 Uhr

Aaron Rodgers (r.) wird den New York Jets die gesamte Saison fehlen. Foto: AP/Adam Hunger

Drama um Aaron Rodgers: Der Footballstar hat sich bei seinem Debüt für die New York Jets schwer verletzt und verpasst die komplette restliche NFL-Saison. Bei einer MRT-Untersuchung am Dienstag wurde wie befürchtet ein Achillessehnenriss diagnostiziert, dies teilte die Liga mit. Monstervertrag für Bengals-Quarterback Joe Burrow Mit 275 Millionen nun Topverdiener Monstervertrag für Bengals-Quarterback Joe Burrow Die Übertragung war "Keine billige Pro7-Kopie" NFL-Premiere bei RTL Die Übertragung war "Keine billige Pro7-Kopie" Die Jets kommentierten bei X: „Keiner von uns wollte, dass es so abläuft, aber wir wissen, dass das Engagement, das du für dieses Team gezeigt hast, uns auch in Zukunft beeinflussen wird. Gute Besserung, Aaron Rodgers.“ Anfang des ersten Viertels war Rodgers bei seinem vierten Play mit einem Sack zu Boden gebracht worden, dabei verletzte sich der 39-Jährige am linken Knöchel und humpelte vom Feld. Später war auf Videos zu sehen, wie der viermalige MVP in den Katakomben abtransportiert wurde, Rodgers trug einen Stützstiefel. Röntgenaufnahmen zeigten zumindest keine Knochenbrüche. Zach Wilson übernahm nach dem Aus für den Neuzugang und führte die Jets zu einem 22:16 nach Verlängerung über die Buffalo Bills. Rookie Xavier Gipson rannte in der Overtime nach einem Punt der Bills über 65 Yards bis in die Endzone und sorgte für die Entscheidung. Rodgers hatte die Green Bay Packers 2011 zu ihrem vierten Super-Bowl-Gewinn geführt und war nach 18 Jahren im Klub zu den Jets gegangen.

(SID/stja)