„Feuer und Flamme“ RTL lockt mit NFL-Experiment junge Sportfans

Die Tränen über den Verlust der NFL sind bei ProSiebenSat.1 inzwischen getrocknet. Und ein Teil des Personals ist den Football-Rechten flugs gefolgt und arbeitet jetzt beim Konkurrenten RTL, der in dieser Woche sein TV-Experiment startet. Mit dem US-Sport will die Sendergruppe besonders umworbene Zuschauer in der Primetime ins Hauptprogramm locken.