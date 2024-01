Aus 0:2 ein 3:2 Frauen des TV 1848 mit Comeback-Qualitäten zum Sieg

In der Herren-Verbandsliga sieht es dagegen weniger rosig aus. Der VC Ratheim und der TV Mülfort-Bell verloren ihre Spiele jeweils mit 1:3 und 0:3. Für den VC Ratheim war es die dritte Niederlage in Folge, nur ein Punkt trennt die Mannschaft noch von den Abstiegsrängen. Trainer Bob Vaessen bereitet das aber keine Sorgen: „Wir haben jetzt die schwierigsten Gegner erlebt, das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Am Anfang der Hinrunde standen wir auch auf einem schlechten Rang und haben uns dann wieder nach oben gekämpft.“