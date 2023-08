Bei Miami gegen Jacksonville Erneuter Spielabbruch in der NFL-Vorbereitung

In der NFL ist knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart erneut ein Testspiel nach der Verletzung eines Football-Profis abgebrochen worden. Daewood Davis von den Miami Dolphins blieb nach einem harten Zusammenprall in der Partie gegen die Jacksonville Jaguars am Samstag (Ortszeit) minutenlang mit dem Gesicht auf dem Boden liegen. Sein Gegenspieler Dequan Jackson bekam eine Strafe für unnötige Härte in der Szene. Spieler beider Teams knieten um den Verletzten, der anschließend vom Feld getragen und in ein Krankenhaus gefahren wurde. Laut Dolphins kann Davis alle Extremitäten bewegen, er soll weiterhin untersucht werden.