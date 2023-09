Aaron Rodgers, Chris Jones & Co. Auf welche Spieler man in der NFL-Saison 2023 achten sollte

Natürlich gilt es auch über Aaron Rodgers zu sprechen, der jetzt bei den New York Jets das entscheidende Puzzleteil auf dem Weg zu einem Topteam der Liga sein soll. So weit sind die Carolina Panthers wohl noch nicht, aber sie haben Quarterback Bryce Young an erster Stelle des Drafts gewählt, um dahin zu kommen. Atlanta hat in der Offensive ebenfalls einen spannenden Rookie, allerdings aus einem völlig anderen Gesichtspunkt.