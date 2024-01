Tiaschtennis Xantener Herren melden sich im Abstiegskampf zurück

Tischtennis-Landesligist TuS 08 Rheinberg II hat den Jahresstart beim Tabellendritten, Meiderich 06/95, in den Sand gesetzt. „Das 4:9 hörte sich klarer an, als es war“, sagte Teamsprecher Michael Volkmann. Manfred Müller und Wilhelm Kieselmann ließen im ersten Doppel einen Matchball liegen. Orhan Aydin und Wilhelm Kieselmann verspielten in der Mitte jeweils hohe Führungen. Michael Zeltsch hatte sein zweites Einzel im unteren Paarkreuz schon gewonnen, doch das zählte nicht mehr. Am Samstag kommt Tabellennachbar Rhenania Kleve nach Rheinberg. „Das ist auf jeden Fall wieder ein Schlüsselspiel“, so Volkmann. Punkte: Volkmann/Aydin, Volkmann, Zeltsch, Aydin.