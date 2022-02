Olympia 2022 : Skispringen in Peking - alle wichtigen Fragen und Antworten

Peking Seit wann gibt es Skispringen bei den Olympische Spielen? Welche Deutschen sind qualifiziert? Wer sind die Top-Favoriten? Hier gibt‘s die wichtigsten Infos.

Seit wann gibt es Skispringen bei Olympischen Spielen?

Die Traditions-Disziplin gehört zum ursprünglichen Kanon der Winterspiele, stand bereits bei der Premiere 1924 in Chamonix für die Männer auf dem Programm - damals mit einem Doppelsieg für das Skisprung-Mutterland Norwegen. Die Frauen durften erst 90 Jahre später antreten, als erste Olympiasiegerin schrieb Carina Vogt aus Degenfeld in Sotschi Geschichte.

Skispringen 2022: Wie viele Entscheidungen fallen in Peking?

Welche Deutschen sind beim Skispringen qualifiziert?

Fünf Männer und vier Frauen sind in Peking eingeplant. Bei den Männern sicherten sich nach den beiden Topstars Karl Geiger und Markus Eisenbichler sowie Stephan Leyhe die Olympia-Neulinge Constantin Schmid und Pius Paschke die letzten Tickets. Die Olympiasieger Andreas Wellinger (Corona-Infektion) und Severin Freund (Norm nicht erfüllt) stehen auf Abruf. Vier Springer dürfen jeweils in den Einzelspringen und im Team starten. Bei den Frauen, wo ebenfalls vier Athletinnen im Einzel an den Start gehen, wurden die Pyeongchang-Zweite Katharina Althaus sowie Pauline Heßler, Juliane Seyfarth und Selina Freitag nominiert. Sotschi-Siegerin Vogt, die nach einer Knie-OP erst spät in die Saison eingestiegen war, hatte die Norm nicht erfüllt.

Skispringen bei Olympia 2022: Wie stehen die Medaillenchancen?

Gut, aber nicht so überragend, wie es nach den ersten Winterwochen zu erwarten war. Der dreimalige Saisonsieger Geiger und auch Eisenbichler sind dennoch im Einzel Medaillenanwärter. Auch wenn die zweite Reihe zuletzt schwächelte, ist zudem mit dem Team Edelmetall drin. Bei den Frauen muss es Althaus als derzeit einzige Topspringerin richten. Im Mixed-Team ist Deutschland traditionell stark, wurde zuletzt viermal in Serie Weltmeister.

Wer sind die Topfavoriten beim Skispringen?

Wie ist die Stimmung im deutschen Lager der Skispringer?

Olympia 2022: Wann sind die wichtigsten Termine fürs Skispringen in Peking?

Es geht Schlag auf Schlag, die fünf Entscheidungen fallen an den ersten zehn Wettkampftagen: Die Männer sind am 6. (Einzel Normalschanze), 12. (Einzel Großschanze) und 14. Februar (Team) an der Reihe, das Frauen-Einzel steigt am 5. Februar, das Mixed-Team-Event am 7. Februar.