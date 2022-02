Olympia 2022 : Ski Alpin bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking

Ski Alpin bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking

Am 4. Februar 2022 beginnen die Olympischen Winterspiele 2022. Alle Informationen zum alpine Skirennen bei den Olympischen Winterspielen 2022 finden Sie hier.

Seit wann gibt es alpine Skirennen bei Olympia?

Seit 1936, damals wurde nur Gold in der Kombination aus Abfahrt und Slalom vergeben. 1948 gab es Medaillen in der Abfahrt, im Slalom und in der Kombination (Wertung aus der Abfahrt eines separat ausgetragenen Kombi-Slaloms). Ab 1952 wurden Abfahrt, Riesenslalom und Slalom gefahren (keine Kombination), 1988 kam der Super-G hinzu sowie die Kombination als eigenständiger Wettbewerb (seit 2010 nur noch ein Slalom-Lauf). 2018 wurde der Nations Team Event (Mannschaftswettbewerb) eingeführt.