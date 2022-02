Olympia 2022 : Rodeln bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking

Am 4. Februar 2022 beginnen die Olympischen Winterspiele 2022. Alle Informationen zum Rodeln bei den Olympischen Winterspielen 2022 finden Sie hier.

Seit wann gibt es Rodeln bei Olympischen Spielen?

Olypimpische Winterspiele 2022: Wie viele Entscheidungen fallen in Peking?

Welche deutschen Kandidaten sind qualifiziert?

Olympia 2022: Wie stehen die Medaillenchancen?

Die deutschen Frauen, allen voran Taubitz, prägten den Weltcup und sind auch in Peking erste Medaillenkandidatinnen. Bei den Männern fuhr Ludwig, Überraschungs-Dritter von 2018, seine stärkste Saison und peilt erneut die Medaillen an - Loch muss sich dagegen steigern, um das dritte Einzelgold zu holen. Denn das internationale Männerfeld ist an der Spitze ausgeglichen wie nie. Die deutschen Doppel sollten zweifellos um Gold fahren.

Rodeln bei den Olympischen Winterspielen 2022: Wer sind die Topfavoriten?

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Rodeln bei Olympia 2022: Wann sind die wichtigsten Termine in Peking?

Schon einen Tag nach der Eröffnung gehen die Rodler in die Eisbahn: Die Männer absolvieren am Samstag, 5. Januar, ihre ersten beiden Läufe, die zwei weiteren folgen am Sonntag. Gleich am Montag (7.) und Dienstag fahren die Frauen die Medaillen aus, am Mittwoch (9.) sind die Doppelsitzer in nur zwei Durchgängen dran. Den Abschluss bildet am Donnerstag, 10. Februar, die Teamstaffel, gefahren wird an allen Tagen am Mittag deutscher Zeit.