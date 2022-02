Alle wichtigen Infos : Nordische Kombination bei Olympia 2022 - Zeitplan und deutsche Teilnehmer

Seit wann gibt es Nordische Kombination bei den Olympische Spielen? Welche Deutschen sind qualifiziert? Wer sind die Top-Favoriten? Alle wichtigen Infos gibt's hier.

Seit wann gibt es Nordische Kombination bei Olympischen Spielen?

Seit 1924. Die Staffel feierte erst 1988 ihre Premiere, seit 2002 gibt es drei Entscheidungen. Der Schwarzwälder Georg Thoma holte 1960 in Squaw Valley als erster Nicht-Nordeuropäer Gold.

Nordische Kombination: Wie viele Entscheidungen fallen in Peking?

Welche Deutschen sind qualifiziert?

Eric Frenzel und Vinzenz Geiger lösten als erste Kombinierer das Ticket, die übrigen drei Plätze gingen an Terence Weber, Julian Schmid und Johannes Rydzek.

Wie stehen die Medaillenchancen?

In allen drei Entscheidungen ist eine Medaille drin, vor allem durch Vinzenz Geiger. Aber auch Rydzek und Frenzel sind für Edelmetall gut, die Staffel sowieso.

Wer sind die Topfavoriten?

Wie ist die Stimmung im deutschen Lager?

Besser als noch zu Saisonbeginn. Zwar sind die einstigen "Dominierer" keine Sieg-Garanten mehr, auf dem Podest bleiben die Athleten von Bundestrainer Hermann Weinbuch aber ein Dauergast. Vor allem auf der Schanze lief es zuletzt deutlich besser, in der Loipe sowieso.

Wann sind die wichtigsten Termine in Peking?

Am 9. und 15. Februar stehen die Einzel-Wettbewerbe an, am 17. Februar die Staffel.