Deutsche Teilnehmer, Termine, Medaillenchancen : Eiskunstlauf in Peking - das müssen Sie wissen

Welche deutschen Eiskunstläufer sind qualifiziert? Wie viele Enscheidungen stehen an? Welche sind die wichtigsten Termine? Hier gibt‘s Anworten auf die wichtigste Fragen.

Seit wann gibt es Eiskunstlauf bei Olympischen Spielen?

Wieviele Entscheidungen fallen in Peking?

Zu den vier klassischen Entscheidungen im Einzellauf (Männer und Frauen), Paarlauf und Eistanz gesellt sich seit 2014 in Sotschi der olympische Mannschafts-Wettbewerb. Diese Disziplin ist allerdings bislang noch nicht in die jährlichen Weltmeisterschaften integriert.

Welche Deutschen sind qualifiziert?

Wie stehen die Medaillenchancen?

Wer sind die Topfavoriten?

Auch ohne seine vielen japanischen Fans, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht nach China einreisen dürfen, könnte Yuzuru Hanyu in Peking Geschichte schreiben. Bei einem erneuten Olympiasieg wäre der Ex-Weltmeister der erste Einzel-Läufer seit 94 Jahren, der zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille gewinnt.

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Wann sind die wichtigsten Termine in Peking?

Die Kür-Entscheidungen fallen am 7. Februar (Mannschafts-Wettbewerb), am 10. Februar (Männer), am 14. Februar (Eistanz), am 17. Februar (Frauen) sowie am 19. Februar (Paarlauf).