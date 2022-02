Skispringen:



Als Topfavoriten bei den Spielen in Peking gelten der Oberstdorfer Karl Geiger (links) und der Japaner Ryoyu Kobayashi. Kobayashi gewann die Vierschanzentournee und wird in seiner Heimat gefeiert wie ein Popstar. Geiger hat sich von der Enttäuschung bei der Tournee erholt und führ den Gesamtweltcup an. Den Deutschen bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Auch sein Teamkollege Markus Eisenbichler (r.) gehört zu den Mitfavoriten.