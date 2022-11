Achtelfinale weiter möglich Füllkrug rettet Deutschland einen Punkt gegen Spanien

Flick hatte nach der Blamage gegen Japan (1:2) wie erwartet Änderungen in seiner Anfangsformation vorgenommen - genau zwei: Für Nico Schlotterbeck rückte Thilo Kehrer in die Mannschaft, für Leon Goretzka musste Kai Havertz weichen - an dessen Position im Sturmzentrum rückte Thomas Müller. Kehrer habe „einen guten Eindruck gemacht, daher war das naheliegend“, sagte der Bundestrainer zur Änderung in der Abwehr. Niklas Süle rutschte dadurch nach innen.