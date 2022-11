„Wir wollen keinem Spieler zumuten...“ Wie Flick den DFB-Affront gegen die Fifa rechtfertigt

Flick war am Samstagnachmittag alleine im internationalen Medienzentrum erschienen, um gut 30 Stunden der dem Anpfiff vor einem voll besetzten Auditorium zu „unserem ersten Finale hier bei der WM“ Auskunft zu geben. Kein Nationalspieler hatte ihn die etwas mehr als 100 Kilometer aus dem DFB-Quartier in Al-Ruwais am nördlichsten Zipfel Katars in die Hauptstadt Doha begleitet - ein klarer Verstoß gegen die FIFA-Regularien am Tag vor einem WM-Spiel.